Atletica: Tortu riparte da Nairobi, in pista sui 100 il 7 maggio

(ANSA) - ROMA, 13 APR - L'olimpionico della 4x100 Filippo Tortu comincia la sua stagione 2022 da Nairobi, in Kenya, dove aveva già chiuso quella felice del 2021. Il velocista azzurro, il 7 maggio prossimo, scenderà in pista sui 100 metri piani al Kip Keino Classic, Gold meeting che fa parte della Word Athletics Continental Tour. Sarà dopo meno di una settimana, il 13 maggio, l'esordio sui 200 metri piani a Doha nella prima tappa della Wanda Diamond League. "Non vedo l'ora di gareggiare - ha dichiarato Tortu -. Abbiamo scelto Nairobi perché lo scorso anno abbiamo chiuso la stagione con un ottimo tempo e fantastiche sensazioni. Il contesto e la pista mi sono piaciuti molto e voglio provare a cimentarmi lì anche sui 100 metri".

