Weekend di Pasqua a Cagliari con "Vini Sotto Le Stelle"

Un weekend di Pasqua a Villanova tra le prelibatezze dell'enogastronomia made in Sardegna. Piazza Garibaldi, a Cagliari, accoglie il 15 e 16 aprile la quarta edizione di "Vini Sotto Le Stelle 2022", una vetrina per le cantine sarde e un'occasione per passeggiare tra gli stand dedicati non solo all'enologia, ma anche all'agroalimentare, artigianato artistico e hobbistica. Per ammirare i manufatti come il tessuto di sughero e i coltelli fatti a mano o assaggiare prelibatezze, dagli stuzzichini di pecora alla bottarga e al torrone, sorseggiando un buon rosso o bianco.

L'apertura dello spazio espositivo è prevista per le 10.

Dalle 18 in primo piano le cantine regionali per un percorso degustativo con i consigli dei sommelier. Queste le cantine presenti, tutte protagoniste al Vinitaly: Santa Maria la Palma di Alghero, Su'entu di Sanluri, Tenute di Carlo Pili di Soleminis, Azienda Vitivinicola di Enrico Melis di Barrali, Cantina Dorgali, Vinicola Cherchi di Usini, Cantina di Calasetta, Dolianova, Atlantis di Berchidda, Contini di Cabras.

"E' questa un'ccasione per dare un segnale di ripartenza al settore delle attività produttive e turistiche che in due anni di pandemia hanno subito danni e restrizioni - spiega l'assessore comunale Alessandro Sorgia - La scelta del weekend Pasquale non è casuale. Iniziative come queste assieme alla Settimana Santa che ha come teatro Villanova, complice la bella stagione possono allietare la presenza dei turisti in città, che si spera siano numerosi". Organizzata dal Centro naturale commerciale Promotion Sardinia presieduto da Fabio Fenu, l'evento si avvale della collaborazione del Centro naturale Fronte del Porto presieduto da Stefano Lai e del Centro naturale Piazza Garibaldi e Dintorni che si sta costituendo. L'invito è all'acquisto di prodotti locali.