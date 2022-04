Surfista in balia delle onde salvato dalla Guardia costiera

(ANSA) - OLBIA, 12 APR - La Guardia costiera di Olbia nel primo pomeriggio ha salvato un uomo che sul suo windsurf era in completa balia delle onde alte due metri e del vento che soffiava a forza 6 al largo della spiaggia Li Cuncheddi, nel Golfo di Olbia. È stato lo stesso surfista, non riuscendo a tornare a riva a chiedere soccorso alla sala operativa della Guardia costiera.

In suo aiuto è salpata la motovedetta CP 2116, che a circa un miglio dalla costa è riuscita a intercettare il windsurf e con non poche difficoltà, viste le condizioni meteo marine, ha tratto in salvo l'uomo. Il windsurfista era in ottime condizioni di salute e dopo essere sbarcato è potuto rientrare a casa sano e salvo. (ANSA).