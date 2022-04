Sardegna protagonista al mondiale della pizza a Parma

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Sardegna protagonista al campionato mondiale della pizza che si è tenuto nei giorni scorsi a Parma.

Alla manifestazione, che si è svolta al Palaverdi, che si trova all'interno del Polo Fieristico di Parma, hanno partecipato pizzaioli professionisti provenienti da diverse Nazioni.

La squadra sarda era composta da Giuseppe Lapolla (già campione del mondo in diverse categorie) e Giuseppe Villani di Cannigione, i cagliaritani Giorgio Marras e Katiuscia Macis; Dario Busceddu e Giorgia Rocca di Castelsardo, Roberto Mereu di San Teodoro, Cristian Ghisu di Macomer, Nicolò Schirra di Sassari.

Dodici le categorie in gara. Nella pizza classica ben tre sardi si sono piazzati tra in primi 50 su oltre 400 pizzaioli arrivati da tutto il mondo.

Nella pizza senza glutine, quarto posto e podio sfiorato per la squadra sarda che ha proposto la pizza "Mama Terra". (ANSA).