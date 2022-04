Poste: inaugurato nuovo ufficio a Dolianova

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - E' stata inaugurato, alla presenza dei responsabili provinciali di Poste Italiane e del sindaco Ivan Piras, il nuovo ufficio postale di Dolianova, in Corso Repubblica 161.

"La nuova sede di Poste Italiane - commenta il sindaco Ivan Piras - è un grandissimo investimento, un valore aggiunto di qualità innovativa per tutta la comunità di Dolianova e del Parteolla. Il risultato è stato determinato anche da una collaborazione sinergica e di condivisione degli obiettivi con la nostra amministrazione. In altri contesti i servizi vengono ridimensionati mentre noi siamo orgogliosi di poterne apprezzare un crescente potenziamento".

"Con l'apertura del nuovo ufficio postale di Dolianova - dice Fabio Avella, responsabile provinciale di Poste Italiane - confermiamo, ancora una volta, i valori di vicinanza ai territori e di attenzione alle esigenze dei cittadini che Poste Italiane esprime da sempre. La nuova sede è stata realizzata adottando le più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, con spazi più ampi, maggiore luminosità all'interno, arredi nuovi e più funzionali e impianti di sicurezza all'avanguardia." A disposizione dei clienti quattro sportelli, dedicati ai servizi finanziari e ai servizi postali, e un ATM Postamat esterno, disponibile h24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. L'ufficio postale sarà anche punto di riferimento dei residenti per la consegna delle raccomandate, degli invii a firma e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario.

Nel nuovo ufficio di Corso Repubblica 161, che osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, sono a disposizione della clientela la connessione Wi-Fi gratuita e la prenotazione del turno allo sportello attraverso il sito poste.it, le APP "Ufficio Postale", "Bancoposta" e "Postepay". Infine, durante tutti i giorni di apertura, è garantita la presenza di uno specialista consulente finanziario a disposizione dei clienti. (ANSA).