Polizia: a Sassari con scolari per spiegare segreti divisa

(ANSA) - SASSARI, 12 APR - Una Festa della Polizia speciale a Sassari per celebrare il 170/o anniversario della sua fondazione. La cerimonia organizzata nella Questura di via Palatucci ha visto il questore, Claudio Sanfilippo, e la prefetta, Paola Dessì, depositare l'omaggio floreale in memoria dei caduti della Polizia di Stato, sulle note del "Il silenzio", e poi premiare alcuni agenti distintisi in particolari operazioni.

Ma la novità del cerimoniale è stato il coinvolgimento dei bambini delle scuole elementari di Sassari e Sorso. Con la realizzazione di alcuni elaborati grafici dedicati ai sommozzatori e alla Polizia di Frontiera, gli scolari hanno contribuito all'organizzazione degli stand allestiti davanti all'ingresso della Questura, con gli agenti di ogni specialità: Polizia Stradale, Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria e Polizia Postale, i sommozzatori, personale del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, unità cinofile anti esplosivo, della Polizia Scientifica e della Sezione Volanti.

Durante la cerimonia è stato possibile ammirare un'esposizione composta dai mezzi storici e da quelli attualmente in uso alla Polizia di Stato, ed è stata scoperta un'opera realizzata dall'artista Angelo Maggi, che sarà posizionata in maniera permanente nella hall della Questura. (ANSA).