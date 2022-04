40 milioni per 13 ospedali di Comunità in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Quaranta milioni di euro per tredici ospedali di Comunità, strutture sanitarie intermedie che, nella riforma della rete territoriale, rappresenteranno l'anello di congiunzione tra l'assistenza domiciliare e quella ospedaliera. E' il programma di finanziamenti approvato dalla Giunta regionale della Sardegna, a valere in gran parte (32,7 milioni) su fondi Pnrr, a cui si aggiungono 7,5 milioni cofinanziati dalla Regione.

Ecco come saranno divise le risorse: circa 11,4 milioni di euro all'Asl 1, per quattro presidi (due a Sassari e uno rispettivamente a Ploaghe e a Ozieri); 3,8 milioni all'Asl 2 per due presidi (a La Maddalena e Tempio Pausania); 8,2 milioni all'Asl 3 per due presidi (a Nuoro e Sorgono); 3,6 milioni all'Asl 5 (per Ghilarza e Bosa); 3,4 milioni all'Asl 7 per un presidio (a Iglesias, Santa Barbara); 9,8 milioni all'Asl 8, per due presidi (a Cagliari).

La pianificazione è improntata su quanto disposto dalla normativa nazionale che prevede un Ospedale di Comunità ogni centomila abitanti. In questo modo, ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, "la sanità sarda procede a grandi passi verso un nuovo modello d'assistenza che metta al centro il cittadino".

Il governatore ha anche ricordato che "per la sanità abbiamo approvato un piano da oltre 270 milioni di euro a cui abbiamo aggiunto ulteriori 21,6 milioni di risorse regionali. Il Pnrr rappresenta un'occasione importante per la nostra Isola e utilizzeremo ogni risorsa a disposizione per dare ai sardi una sanità moderna".

Per l'assessore della Sanità, Mario Nieddu, "l'emergenza Covid ha evidenziato la necessità di rafforzare i servizi sul territorio. L'Ospedale di Comunità nasce in quest'ottica, per la gestione dei pazienti a bassa intensità di cure, che necessitano comunque di assistenza continuativa". (ANSA).