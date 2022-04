Basket: Dinamo con Treviso per riscattare il ko di Pesaro

Dimenticare Pesaro per rilanciarsi nella corsa alle posizioni migliori della griglia play-off.

Mercoledì 13, alle 20.30, la Dinamo Banco di Sardegna torna sul parquet del PalaSerradimigni per affrontare Treviso e riscattare la sconfitta rimediata domenica nelle Marche. "La classifica dice che il campionato è estremamente equilibrato, ci sono tantissime squadre nel giro di pochissimi punti, non è il momento di pensare a piazzamenti, calcoli o altro, la cosa importante è giocare partita dopo partita al massimo senza pensare agli altri, tireremo le somme alla fine", ha detto coach Piero Bucchi presentando la sfida di campionato.

"Treviso è una squadra molto pericolosa, rigenerata dalla vittoria di domenica, ha giocatori di qualità sul perimetro, dovremo essere molto bravi difensivamente, conosco bene anche Sims, l'ho avuto a Roma, so cosa può dare e le qualità che ha.

Come tutte le partite di questo campionato - ha concluso Bucchi - non esistono partite facili o meno impegnative, a maggior ragione adesso che tutti si giocano un obiettivo".

Treviso arriverà a Sassari con uno spirito nuovo dopo avere cambiato coach (Nicola ha preso il posto di Menetti) e vinto a Varese. Avversario difficile per una Dinamo assetata di riscossa.