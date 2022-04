Schianto su guardrail, 32enne muore sulla Olbia-Golfo Aranci

(ANSA) - OLBIA, 11 APR - Un uomo di 32 anni è morto nel primo pomeriggio lungo la strada Olbia-Golfo dopo esseri schiantato con la sua auto contro il guardrail. L'uomo, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della Matiz allo svincolo per la zona industriale di Olbia, ed è andato a sbattere sull'innesto del guardrail.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, il 118 e la Polizia stradale. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare il 32enne, che è morto sul colpo.

(ANSA).