Pnrr: Sardegna, online avviso per centri produzione idrogeno

(ANSA) - CAGLIARI, 11 APR - La Regione Sardegna si prepara a finanziare i centri di produzione e distribuzione di idrogeno verde. E' già online, infatti, l'avviso per la partecipazione al futuro bando: la manifestazione di interesse deve essere presentata entro 30 giorni esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bandienergia@regione.sardegna.it.

"Ci rivolgiamo ai soggetti pubblici e privati che hanno la volontà, l'interesse o la disponibilità a investire su siti dismessi del territorio regionale e da finanziare nell'ambito del Pnrr - ha spiegato l'assessora dell'Industria Anita Pili - nell'Isola sono presenti diversi siti industriali con territori idonei per lo sviluppo di progetti per la produzione e che rispondono ai requisiti del ministero della Transizione ecologica". (ANSA).