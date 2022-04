Ispirato a Calvino festival letteratura "Bimbi a bordo" 2022

(ANSA) - GUSPINI, 11 APR - Bimbi a bordo si prepara a un nuovo appuntamento con un nuovo e interessante tema: "In leggerezza, con profondità: narrare senza paura". La Festa della letteratura dedicata a piccoli lettori e lettrici giunge al decimo anno di attività. A fine agosto questa rassegna diffusa animerà come ogni anno, strade e luoghi di Guspini. Intanto si registra un passaggio di consegne. Martino Negri, docente dell'Università di Milano-Bicocca è il nuovo direttore scientifico, sostituisce Mara Durante.

Le ricerche di Negri si sviluppano specialmente nell'ambito della letteratura per l'infanzia e della didattica della letteratura e sono incentrate sulla forma narrativa del picture book. Il filo conduttore del nuovo appuntamento si ispira alle parole di Italo Calvino che scrisse come ogni nuovo libro letto in giovinezza è un nuovo occhio che si apre sul mondo modificando «la vista degli altri occhi o libri-occhi che si avevano prima». "A distanza di più di cinquant'anni - ha detto Negri - il mondo pare diventato terribilmente complesso, fitto di contraddizioni, a tratti inquietante e minaccioso, e le bambine e i bambini si affacciano su tale complessità sempre più precocemente, con o senza il permesso degli adulti. Per questo l'affermazione di Calvino indica una strada possibile nell'ottica di costruire strumenti di comprensione del mondo ampi e articolati, adeguati alle trasformazioni radicali e repentine che stiamo vivendo: la via delle storie. E le storie - prosegue- offrono occasioni fondamentali di decentramento culturale e cognitivo, insegnano ad assumere come proprio lo sguardo altrui, a camminare per un po' - per la durata della lettura e a volte anche dopo con le scarpe di qualcun altro, imparando ad aprire nuovi occhi sul mondo, come scriveva Calvino, e dunque a disporsi all'ascolto, a un ascolto più attento di prospettive che non siano le proprie".

