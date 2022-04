Biglietto unico e app per visitare l'Ecomuseo di Porto Conte

Tutti i siti dell'Ecomuseo del Parco di Porto Conte saranno visitabili con un unico biglietto integrato, prenotabile e acquistabile comodamente dal proprio smartphone tramite app. Al costo di 8 euro si può comprare il biglietto unico, valido un anno, per visitare tutte le attrazioni del Parco di Porto Conte e dell'Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana: Casa Gioiosa, Prigionette, Mase, Maps-Punta Giglio, Villa Romana Sant'Imbenia.

"La visita al nostro Parco è una visita articolata dei diversi siti che compongono l'Ecomuseo. Con una delibera del Consiglio direttivo abbiamo quindi modificato il tradizionale paradigma dell'offerta che in passato prevedeva un biglietto per singolo attrattore e introdotto una nuova offerta integrata 'multi-attrattore, con un unico biglietto valido per visitare tutti i siti - spiega il presidente dell'ente, Raimondo Tilloca - Grazie al supporto di una piattaforma digitale e di una specifica App dell'Ecomuseo, scaricabile dal nostro sito www.algheroparks.it, sarà possibile prenotare e acquistare on-line il biglietto, fare la visita dell'Ecomuseo nell'arco di un anno, tornando anche diverse volte a seconda dei ritmi di ciascun visitatore".

Per i frequentatori più affezionati del Parco è stato previsto una sorta di abbonamento annuale al costo 10 euro (5 per i residenti ad Alghero) che oltre alla visita di tutti gli attrattori dell'Ecomuseo consente anche di poter accedere, sempre ed illimitatamente, ai siti naturalistici di Prigionette e di Punta Giglio. Condizioni di vantaggio sono state previste anche per le famiglie, i minori e per i disabili.