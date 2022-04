Basket: Dinamo sprecona perde a Pesaro e cede il 4/o posto

Sconfitta che brucia per la Dinamo ieri sera a Pesaro. Contro la Vuelle i biancoblu di coach Bucchi, privi di Bendzius, vedono sfumare la vittoria e il quarto posto in classifica. Non è bastato un Miro Bilan inarrestabile (25 punti, 11 rimbalzi e 35 di valutazione): dopo essere rimasta in vantaggio per tutta la partita, toccando anche il +13, la Dinamo cede di schianto negli ultimi minuti, consentendo agli avversari l'aggancio e il sorpasso. A 10 secondi dalla fine Kruslin fallisce i tiri liberi del pareggio e al suono dell'ultima sirena il tabellone dice 75-73 per i padroni di casa.

Per i sassaresi resta la rabbia e il rammarico per l'ennesima occasione persa. "Sono contento per come hanno difeso i ragazzi, che hanno costretto Pesaro a fare fatica in attacco; i rimbalzi offensivi loro alla fine sono stati decisivi producendo 13 punti, mentre i nostri sono valsi solo 4 punti, la differenza sta tutta lì", commenta a fine partita Piero Bucchi, "Purtroppo ci sono tante cose positive da questa partita in cui mancava Bendzius e altri due ragazzi hanno giocato debilitati da virus intestinale. Peccato abbiamo avuto più volte la possibilità di scappare e scavare un break decisivo ma non siamo riusciti a farlo in maniera netta".

Ora la Dinamo ha solo due giorni per digerire la sconfitta e recuperare le energie. Mercoledì sera si torna in campo: alle 20.30 al PalaSerradimigni c'è la sfida contro Treviso, per restare saldamente aggrappati ai playoff.