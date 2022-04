Sbanda e con l'auto finisce fuori strada, grave un 18enne

Incidente stradale questa mattina verso le 7:30 a Maracalagonis, sulla strada provinciale 16, in località Santa Giusta.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Y guidata da uno studente 18enne, neopatentato, dopo aver sbandato è uscita di strada finendo in un terreno incolto, dopo essersi più volte ribaltata.

Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato a bordo di un'ambulanza in gravi condizioni al Pronto soccorso del Brotzu di Cagliari.

L'auto è stata sottoposto a sequestro. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Maracalagonis.