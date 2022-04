Scomparso a 91 anni l'attore cagliaritano Giampaolo Loddo

(ANSA) - CAGLIARI, 09 APR - Mondo dello spettacolo sardo in lutta per la scomparsa, all'età di 91 anni, dell'attore cagliaritano Giampaolo Loddo.

Originario del quartiere Sant'Avendrace ha recitato in palchi, tv e cinema dagli anni Sessanta-Settanta. Ha raccontato - anche accompagnandosi con la chitarra -la storia della sua città con ironia e profondità.

Diventando narratore, anche usando il cagliaritano, di episodi legati alla Cagliari delle strade e dei quartieri più antichi.

Ha recitato anche in fiction tv trasmesse alla Rai e, per quanto riguarda il cinema, si ricordano le sue apparizioni anche in Pesi Leggeri di Enrico Pau e Ballo a tre passi di Salvatore Mereu, presentato alla Settimana internazionale della critica della 60/a Mostra del cinema di Venezia, oltre al recente Cagliari Sicsti del regista Paolo Carboni. (ANSA).