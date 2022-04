Vinitaly: 71 cantine nello stand della Regione Sardegna

La Sardegna sarà presente con le eccellenze del settore vitivinicolo alla 54ma edizione del Vinitaly, il prestigioso salone internazionale dei vini e dei distillati, in programma a Verona dal 10 al 13 aprile, che dopo due anni di sosta forzata quest'anno torna in presenza. Nello stand della Regione - più di 1.700 metri quadri all'interno del Padiglione 8 di Veronafiere - oltre allo spazio istituzionale, un'intera area è dedicata alla Collettiva Sardegna selezionata dall'assessorato dell'Agricoltura, composta da 71 aziende vitivinicole che rappresentano una sintesi qualificata della produzione enologica regionale.

Il nuovo allestimento si presenta con un concept grafico e progettuale ispirato al legame strettissimo tra vino e territorio di origine, caratterizzato da elementi che riprendono la vegetazione, i colori e la materia del paesaggio isolano, con lo slogan "L'impronta di un territorio, l'anima di una terra". Il concetto su cui è imperniato lo sviluppo dello spazio espositivo ha l'obiettivo di guidare il visitatore attraverso un percorso percettivo che valorizza la ricchezza del territorio sardo. Ricchezza non solo enologica ma anche culturale, architettonica e paesaggistica Nel portale esterno sono poi riportati tutti gli elementi visivi identitari della Sardegna, tra i quali i giganti di Mont'e Prama, che nella loro posizione di saluto rappresentano la scelta ideale per accogliere il visitatore, con i simboli della civiltà nuragica e la riconoscibile tessitura tipica dei tappeti sardi.

"Il settore vitivinicolo sardo - sottolinea il governatore Christian Solinas - è parte di un sistema integrato che ha enormi potenzialità di sviluppo in chiave turistica, perché l'enoturismo è una delle declinazioni di una già ricca offerta di itinerari che la Sardegna può presentare ai suoi visitatori. In questa manifestazione di altissimo livello si è deciso di investire, anche sul fronte comunicativo e visivo, nell'immagine della nostra Isola con un allestimento che rappresenta un'efficace sintesi dei nostri simboli identitari, in cui il vino è protagonista assoluto, quale elemento strettamente integrato nel territorio e nella storia della Sardegna".

All'inaugurazione di domenica 10, a partire dalle 10.30, sarà presente l'assessora dell'Agricoltura Gabriella Murgia, che nel pomeriggio, alle 16, parteciperà anche alla consegna del premio "Angelo Betti", mentre lunedì 11, alle 11, sarà alla alla riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni.