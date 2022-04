Sassari, visite gratuite all'Aou per Giornata salute donna

(ANSA) - SASSARI, 08 APR - In occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, dal 20 al 26 dello stesso mese diverse strutture della Aou di Sassari aderiranno alla settima edizione dell'(H) Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura di diverse patologie femminili. L'Azienda ospedaliero universitaria offrirà gratuitamente visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui in presenza, servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche: cardiologia, ginecologia e ostetricia, oncologia ginecologica e senologica, psichiatria, urologia, reumatologia, vittimologia.

Le strutture aziendali che hanno aderito alla Giornata sono la Cardiologia clinica e interventistica, il Centro per lo studio e il trattamento dell'ipertensione arteriosa, la Clinica ostetrica e ginecologica, la Clinica psichiatrica, la Clinica urologica, la Reumatologia e la Smac. Lo scopo è avvicinare le donne a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura e di terapia personalizzati seguendo un approccio di genere. Le prenotazioni saranno possibili da lunedì 11 aprile. Per poter accedere alle strutture sanitarie sarà obbligatorio esibire il green pass. (ANSA).