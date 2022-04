Polizia: Pinna nuovo comandante della Polstrada di Muravera

(ANSA) - CAGLIARI, 08 APR - Nuovo comandante del distaccamento della Polizia stradale di Muravera. Dal 5 aprile scorso, il vice ispettore Michele Pinna è a capo del distaccamento.

Un incarico importante visto che adesso Pinna, laureato in giurisprudenza e appena uscito dal 15/o Corso di formazione professionale per vice ispettori della Polizia di Stato, è il più giovane comandante del compartimento della Polizia stradale per la Sardegna. (ANSA).