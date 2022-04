Musei: dopo 10 anni riapre ad Arzachena il "Ruzzittu"

(ANSA) - ARZACHENA, 08 APR - Dopo 10 anni e una profonda ristrutturazione ha riaperto oggi al pubblico il "Museo civico Michele Ruzzittu" di Arzachena. A tagliare il nastro della struttura completamente rimessa a nuovo è stato il sindaco, Roberto Ragnedda, che ha ufficialmente inaugurato le prime due mostre temporanee offerte dal museo: "Il tempo ritrovato", visitabile fino al 2026, e "Alzachinesi - il volto di Arzachena in 100 ritratti", realizzata in collaborazione con l'associazione Artechepassione e visitabile fino al 30 settembre.

Il museo ha uno spazio espositivo organizzato in tre sale principali disposte su due piani a cui si aggiunge un piccolo spazio didattico dedicato ai bambini: la sala 1 "Dal Neolitico al periodo Romano", la sala 2 dedicata al villaggio nuragico "La Prisgiona" e la sala 3 allestita con la mostra mineralogica temporanea e l'esposizione dei 100 dipinti di Alzachinesi - il volto di Arzachena in 100 ritratti.

Il museo, inoltre, ospita nei sotterranei il deposito archeologico che sarà sempre operativo per proseguire nelle attività di ricerca e studio, come quelle portate avanti per il riallestimento della struttura dal Comune di Arzachena, la Soprintendenza archeologia di Sassari e Nuoro e la società municipalizzata Ge.se.co. surl, che hanno collaborato allo studio, catalogazione e recupero di migliaia tra reperti e frammenti archeologici e minerali, molti dei quali restaurati dal Centro di Restauro e Conservazione della Soprintendenza a Sassari. (ANSA).