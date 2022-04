Ichnusa: nuovo spot con i volti del birrificio di Assemini

(ANSA) - CAGLIARI, 08 APR - Dall'alba al tramonto, nella Sardegna più autentica: dal mare di Capo Testa a quello di Capo Carbonara, passando per la falesia di Isili e il carnevale di Ottana, fino ad arrivare ad Assemini, nel Birrificio Ichnusa. Il nuovo spot del marchio di birra racconta l'unicità dell'anima sarda attraverso i tratti unici del carattere che contraddistinguono gli uomini e le donne dell'isola.

Con i paesaggi caratteristici della Sardegna, Ichnusa torna in tv e in digital con un nuovo spot per celebrare ancora una volta l'autenticità dei sardi nella loro libertà di vivere rimanendo sempre fedeli a se stessi. E per farlo - spiegano i promotori dell'iniziativa - ribalta alcuni dei pregiudizi e delle etichette con cui spesso vengono descritti i sardi, dando loro, attraverso le immagini, un nuovo e più profondo significato, che diventa così un motivo d'orgoglio.

La campagna, al via dal 10 aprile sulle principali reti televisive e da maggio sul digital, mette al centro storie e volti di persone comuni. Uomini e donne di Sardegna si mostrano in un racconto-collage che rivendica l'autenticità di una terra orgogliosa delle sue tradizioni e del carattere di un popolo antico, fiero e diverso da tutti. La nuova campagna di Ichnusa omaggia anche la sua storia centenaria: con le inquadrature dedicate ai dipendenti del birrificio, che ogni giorno lavorano con passione e dedizione alla produzione di una birra fatta a regola d'arte, ma anche con la ritmata metamorfosi delle etichette che chiude lo spot, a ribadire la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo in fondo però sempre la stessa, senza scendere a compromessi.

Dietro la campagna c'è la creatività di Publicis Italia, la produzione a cura di The Family e la regia di Casper Balslev, affermato regista internazionale di origini danesi. (ANSA).