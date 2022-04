Covid: contagi in lieve aumento e un morto in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 APR - Contagi da Covid in lieve aumento in Sardegna e un solo decesso nelle ultime 24 ore. I nuovi casi accertati sono 1.848 (+ 68), di cui 1.550 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.390 tamponi per un tasso di positività che risale al 17,7% contro il 16,2% dell'ultimo rilevamento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (+ 2), quelli in area medica 320 (+ 9); 30.045 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 297). L'unica vittima è un uomo di 93 anni residente in provincia di Nuoro. (ANSA).