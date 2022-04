Cagliari, la Polizia municipale accoglie 35 nuovi agenti

(ANSA) - CAGLIARI, 08 APR - Sono in servizio già da qualche settimana, ma da oggi hanno finalmente anche loro la placca di riconoscimento personale. Sono i nuovi 35 agenti della Polizia municipale di Cagliari che hanno vinto il concorso.

Questa mattina il sindaco, Paolo Truzzu, ha accolto i nuovi agenti e consegnato loro le placche durante una cerimonia nel piazzale del comando della Polizia locale di Cagliari in via Crespellani. "Da oggi - ha evidenziato il primo cittadino - rappresentate la faccia dell'Amministrazione e, per quanto mi riguarda, voi siete più importanti del sindaco e di qualsiasi consigliere perché quotidianamente avrete a che fare con i concittadini e con chi vive la nostra città".

"Ci sono molte aspettative da parte dei cittadini su di voi - ha aggiunto Truzzu - anche perché il sistema delle regole che la Polizia locale cerca di far rispettare è fondamentale soprattutto per i più deboli. Le regole, non dimentichiamolo, non sono un optional, ma garantiscono la convivenza civile di tutti".

Dello sesso avviso il comandante della Polizia municipale, Guido Calzia: "Vogliamo riprenderci la città - ha evidenziato il comandante - per cercare di dare quella sicurezza che con i trentacinque ragazzi, che arriveranno fino a cinquanta, ci consentirà di riprenderci quelle competenze su strada che sono un po' venute meno dopo i tanti pensionamenti". (ANSA).