Aerei: stangata di Pasqua per turisti in arrivo in Sardegna

Sardegna inaccessibile a Pasqua per i turisti e i non residenti che non possono permettersi di spendere oltre 600 euro per un volo, andata e ritorno, da Roma e Milano per gli scali di Cagliari, Alghero e Olbia.. Al di là delle tariffe calmierate per i sardi, offerte dalla sola Volotea che sino al 14 maggio viaggia in monopolio sui due hub nazionali per effetto dell'assegnazione delle rotte con oneri di servizio pubblico, i "continentali" possono trovare biglietti per una singola tratta - esclusi sovraprezzi per posti a sedere, bagagli, ecc. - che raggiungono anche i 330 euro nella settimana di Pasqua, banco di prova per l'estate nell'Isola.

Certo, è possibile trovare offerte più vicine a quelle low cost, a seconda della compagnia scelta: è il caso di Ryanair che propone ancora prezzi scontati, ma per un Roma-Cagliari si toccano i 331 euro, mentre per un Milano Malpensa-Olbia con Easyjet.si va da circa 100 euro a 277. I prezzi più alti si trovano per ora sul sito Volotea: 338 euro da martedì 13 per un singolo collegamento tra Milano o Roma e i tre scali sardi. E se i riti della Settimana Santa attirano già i primi visitatori, aprendo di fatto la stagione turistica in Sardegna, le attuali tariffe sui biglietti aerei rischiano di essere un preludio di quello che potrebbe accadere in piena estate, tra luglio e agosto, quando la richiesta di posti verso l'Isola sale in modo esponenziale.

L'accettazione da parte di Ita e Volotea (questa ancora sub judice da parte di Enac) degli oneri di servizio pubblico per 12 mesi - dal 15 maggio 2002 al 14 maggio 2023 - senza compensazione economica, riguarda infatti esclusivamente le tariffe per i residenti in Sardegna e le categorie assimiliate (giovani sino ai 21 anni, over 70, studenti universitari fino al compimento del 27/o anno di età e disabili): si va dai 39 euro (56-72 euro con tasse e oneri ) da e per Roma ai 47 euro (da 63 a 74 euro con tasse e oneri) da e per Milano, per tratta e a persona. Per i non residenti le tariffe varieranno, come sta già accadendo ora, a seconda del periodo. E' la legge del libero mercato: quando c'è più richiesta o nei periodo di punta i costi salgono. Ed è anche una conseguenza indiretta della mancata compensazione economica, visto che le compagnie che hanno deciso di volare per un anno sui cieli sardi hanno accettato senza ottenere in cambio risorse pubbliche, facendo così risparmiare soldi alle casse regionali.

FEDERALBERGHI, PIU' VOLI E FREQUENZE PER CALO PREZZI - "Il settore turistico isolano non sta puntando su questa Pasqua, il grosso delle aperture avverranno a maggio e, anche se le prospettive per la stagione sono positive stiamo registrando un posticipo della stagione rispetto alla partenza usuale e quindi questo crea una riduzione del numero di connessioni con un'inevitabile aumento dei costi". Lo dice all'ANSA il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Matta, commentando la stangata per i biglietti aerei da e per l'Isola nella settimana di Pasqua.

"Inoltre si sta facendo ancora chiarezza, in questi giorni, sulla stabilità delle tratte da e per Roma e Milano, di cui ancora non conosciamo esattamente il numero e le frequenze giornaliere - aggiunge - auspichiamo che possa essere messo in vendita un numero sufficiente per soddisfare la domanda da questi importanti hub nazionali. Per questo motivo - conclude - ci auguriamo quanto prima vengano programmate le frequenze, in funzione dell'utilizzo al meglio degli slot e per garantire prezzi più competitivi. Da parte nostra chiediamo alle compagnie aeree di investire sulla Sardegna".