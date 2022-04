Ucraina: 48 famiglie Alghero pronte ad accogliere i profughi

(ANSA) - ALGHERO, 07 APR - Quarantotto famiglie algheresi hanno risposto all'appello del Comune e si sono messe a disposizione per offrire accoglienza ai profughi ucraini in fuga dalla guerra. Al momento ad Alghero sono presenti 18 nuclei familiari, con 26 adulti e 16 minori, provenienti dall'Ucraina e ora con la disponibilità offerta dagli algheresi potranno essere accolte in città altre 86 persone.

Il sindaco, Mario Conoci, e l'assessora ai Servizi sociali, Maria Grazia Salaris, hanno incontrato la rete di associazioni cittadine che con la Caritas si stanno impegnando per sensibilizzare la popolazione e organizzare l'accoglienza. "La città compie uno sforzo di vicinanza ad un popolo per la maggior parte fatto da donne e bambini in fuga dalla catastrofe.

Possiamo contare al riguardo su esperienze e competenze maturate in questi anni e abbiamo la forza della preziosa presenza di una rete solidale, al quale va il più sentito ringraziamento della città" afferma il primo cittadino.

L'amministrazione ha costruito, tramite i servizi Sociali, un rapporto diretto con le famiglie ospiti, sia per l'iscrizione a scuola, che per tutte la pratiche burocratiche da espletare al loro arrivo. "Grazie al lavoro di tanti volontari, queste esigenze, comprensibili da parte di chi scappando dalla propria terra si trova improvvisamente ad affrontare, vengono affrontate e risolte con grande impegno", assicura Maria Grazia Salaris, È stato attivato il recapito telefonico 3501099955 attivo 24 ore su 24 per segnalare la propria di disponibilità ad offrire un contributo concreto. (ANSA).