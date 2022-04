Periferie: un nuovo parco per il quartiere Sassari 2

(ANSA) - SASSARI, 07 APR - Il quartiere Sassari 2, alla periferia nord est della città, può godere di un nuovo parco.

L'area verde attrezzata è stata realizzata dal Comune tra via Pertini e via Berlinguer, nell'ambito degli interventi di riqualificazione dei rioni periferici Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna. Insieme con il giardino sono stati realizzati i marciapiedi di cui la zona era sprovvista e con una modifica al progetto iniziale è stata mantenuta un'area parcheggi, come richiesto dai residenti.

Anche i percorsi pedonali interni sono stati modificati rispetto all'idea originale, accantonando l'utilizzo del tek e realizzando dei risparmi utilizzati per l'installazione dell'impianto di irrigazione. L'area verde è dotata di una pista ciclabile bidirezionale e di un parco giochi inclusivo. Inoltre le piante messe a dimora sono state scelte con l'intento di tutelare le specie vegetali già esistenti nella zona e garantire allo stesso tempo una equilibrata biodiversità. (ANSA).