Lavoro: Solinas, inversione di rotta su fronte assunzioni

(ANSA) - CAGLIARI, 07 APR - Il bilancio della Giunta sul fronte della mobilità e delle assunzioni all'interno dell'amministrazione segna una decisa inversione di rotta rispetto al passato. Lo dichiara il presidente della Regione Christian Solinas ricordando che "è in corso da tempo una grande operazione di acquisizione di nuovo personale nell'Amministrazione centrale e negli enti, certamente la più importante negli ultimi decenni, con la quale intendiamo porre rimedio ad una cronica carenza di personale e dare vita a una struttura adeguata alle esigenze dei sardi". L'impegno, annuncia, "sarà anche sul fronte della formazione, affinché la Regione possa utilizzare al meglio, e interamente, le risorse che arriveranno alla Sardegna dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Anche l'assessora del Personale, Valeria Satta, conferma che durante l'emergenza sanitaria, è stata rinforzata con 65 unità la Direzione generale della Protezione civile. Altre quattro mobilità, nell'ultimo anno, hanno permesso di sostituire la notevole quantità di personale andato in pensione. In meno di due anni, con queste mobilità sono arrivati in Regione 109 nuovi assunti, oltre ai 116 per lo scorrimento delle graduatorie, che sommati a quelli provenienti dall'ex Esaf superano le 300 unità.

A questi si aggiungeranno altre 42 persone provenienti dalla procedura di stabilizzazione e i 259 vincitori dei concorsi per agenti del Corpo forestale, impiegati e funzionari amministrativi e ingegneri che si terranno a breve.

Tra le iniziative necessarie per l'attuazione della trasformazione digitale, si terrà anche un corso della durata di un anno, che sarà rivolto a 120 dipendenti regionali e ad altre 180 persone provenienti dal mondo della pubblica amministrazione regionale (ANSA).