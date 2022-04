Gli studenti alla scoperta dei nuraghi e tombe dei giganti

Studenti alla scoperta della storia della Sardegna. Tre appuntamenti all'insegna dell'archeologia dopo le lezioni organizzate nell'ambito del 'Master junior sulla civiltà nuragica' a cui hanno partecipato circa 200 ragazzi del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori.

Si parte domani da Nuoro con gli studenti di Lanusei e Siniscola che a Dorgali, accompagnati da una archeologa, docente del corso, visiteranno Tomba dei Giganti e villaggio nuragico. I sopralluoghi proseguiranno lunedì 11 con una visita di studio al nuraghe Losa e al pozzo sacro di Santa Cristina: protagonisti i ragazzi di Sassari, Ozieri, Macomer e Oristano. Mercoledì 13 gli archeologi del Master accompagneranno invece gli studenti di Cagliari, Settimo e Carbonia in Marmilla alla scoperta della Tomba dei giganti Sa domu e s'orcu e del complesso nuragico su Mulinu. Le visite rientrano nel corso di formazione organizzato dall'associazione 'La Sardegna verso l'Unesco'. Tra i promotori anche la direzione scolastica regionale, l'assessorato regionale della pubblica Istruzione, la Fondazione di Sardegna e il Banco di Sardegna.

"La speciale passione con cui i ragazzi hanno seguito le lezioni del master junior sulla civiltà nuragica - ha spiegato il presidente di 'Sardegna verso l'Unesco', Pierpaolo Vargiu - è un'iniezione di entusiasmo per tutta la nostra associazione che tocca con mano quanto desiderio ci sia in Sardegna di studiare le radici profonde della nostra identità e la sua narrazione nel ventunesimo secolo, per trasformare tale conoscenza in una straordinaria opportunità di nuovo sviluppo economico sostenibile, in grado di modificare radicalmente il futuro della nostra isola". I ragazzi, divisi in 4 classi, ogni settimana hanno affrontato tre ore di approfondimento (per 12 ore complessive di lezione divise in 4 settimane) con studiosi sardi tra cui archeologi, storici, antropologi.