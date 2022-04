Dogane: nel 2021 boom di sequestri di valuta in scali sardi

Quasi mezzo milione di euro di soldi non dichiarati, oltre 130 chili di sabbia, ciottoli e conchiglie sequestrati negli aeroporti sardi insieme a merce pericolosa, giocattoli non conformi e persino 30 chili di chiocciole giganti africane. Sono solo alcuni dei risultati ottenuti nel 2021 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in Sardegna. "Lavoriamo su diversi fronti tutto l'anno - ha spiegato il direttore Roberto Chiara illustrando il bilancio - dopo un periodo più calmo legato alla pandemia del 2020, lo scorso anno si sono registrati incrementi in tutti i settori in cui noi operiamo".

Il dato più rilevante riguarda il contrasto al traffico illecito di valute, con i controlli negli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia. Nel 2021 sono state riscontrate 20 violazioni con 466mila euro di valuta non dichiarata, 83mila euro sequestrati e 11mila euro di sanzioni amministrative. Secondo l'analisi delle Dogane, nel 2021 la valuta non dichiarata intercettata negli scali sardi è più che triplicata rispetto al 2020, quando ammontava a solo 153mila euro.

Aumenti si registrano anche nel rilascio delle licenze fiscali per il settore energetico che lo scorso anno sono state 194 (+68,7% rispetto al 2020); 735 invece le licenze per la vendita di alcolici (+5,3%). Sul fronte dei furti ambientali, complessivamente sono stati sequestrati negli scali di Cagliari, Alghero e Olbia 131 chili tra sabbia, conchiglie e ciottoli, 16 le violazioni contestate. In questo ambito l'Agenzia è stata impegnata con la Regione Sardegna nella campagna di sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente. Tra gli altri sequestri portati a termine negli aeroporti, anche quello dei 30 chili di chiocciole giganti africane ad Alghero.