Cciaa Sassari vara Piano Fiere, 150mila euro alle imprese

La Camera di commercio di Sassari ha varato un Piano Fiere con cui mette a disposizione della imprese del nord Sardegna un fondo da 150 mila euro per il 2022, per favorire la partecipazione delle aziende a eventi promozionali in Sardegna, in Italia e all'estero. Il Piano è stato presentato questa mattina dai vertici dell'Ente e di Promocamera, presente l'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa.

"Abbiamo deciso di mettere a disposizione del sistema imprese una dotazione di 150 mila euro per favorire la partecipazione alle fiere e affinché le aziende possano presentare sul mercato prodotti e servizi locali", ha spiegato il presidente della Camera di commercio, Stefano Visconti. Con il Piano Fiere è stato rinnovato il regolamento per la concessione dei relativi contributi, inserendo fra gli eventi contemplati anche quelli organizzati da Promocamera e quelli in modalità digitale. "Sono qui per rafforzare i rapporti di collaborazione fra le Camere di commercio e la Regione e per rafforzare il concetto di sostegno alle imprese - ha precisato l'assessore Chessa - Le Fiere sono fondamentali per la promozione turistica e commerciale della Sardegna, dei nostri prodotti e della nostra cultura identitaria".

Il nuovo regolamento prevede una contribuzione alle spese sostenute che va dal 40 al 60% e massimali fra i 1.250 e i 3.500 euro a impresa per ciascuna manifestazione.