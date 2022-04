Volotea: Munoz, con Ita divisi voli Cagliari e Olbia al 50%

"Con Ita ci siamo divisi i collegamenti 50 e 50, quindi Cagliari-Roma e Cagliari-Linate, Olbia-Roma e Olbia-Linate li facciamo al 50% per ogni tratta dopo ci sono loro che faranno Alghero-Roma e Alghero-Milano". Lo ha detto Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea, a margine della conferenza stampa all'aeroporto di Cagliari-Elmas sui 10 anni della compagnia aera low cost spagnola in Sardegna.

"Dobbiamo lavorare insieme a Ita e l'inizio è molto buono per garantire la connettività dell'Isola e - ha aggiunto - da mercoledì scorso a oggi, in tutti questi giorni, si è sviluppato molto bene questo rapporto".

C'è però ancora da attendere per poter mettere in vendita i biglietti di Volotea, mentre da ieri Ita ha comunicato ad offrire i ticket anche sul proprio sito internet: "speriamo che oggi, o domani al più tardi, ci siano tutti i permessi per metterli in vendita, ma questo va chiesto alla Regione".

ASSESSORE TODDE, ULTIMA PAROLA SPETTA A ENAC - "La Regione ha dato parere favorevole sia per Volotea che per Ita, adesso spetta ad Enac dare il parere definitivo". Lo ha precisato l'assessore dei Trasporti della Sardegna, Giorgio Todde parlando dell'accordo sulla continuità territoriale tra Volotea e Ita, annunciato dal presidente e fondatore della low cost spagnola Carlos Munoz, a margine di una conferenza stampa allo scalo di Elmas. Quanto alla messa in vendita dei biglietti, già avviata da Ita ma ancora in stand by per Volotea, lo stesso Munoz ha precisato che "mancano alcuni dettagli tecnici con Enac: crediamo che tra oggi e domani i biglietti saranno disponibili online per tutta la stagione 'summe'r sino ad ottobre. L'accordo con la Regione è chiaro".

MUNOZ, ALGHERO SAREBBE STATA IN PERDITA PER NOI - "Noi non potevamo tenere i voli in continuità senza compensazione tutto l'anno da Alghero, sarebbe stata una perdita importante per noi. Ita ha fatto i suoi calcoli". Lo ha detto Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea rispondendo alle domande dei giornalisti sull'accettazione degli oneri di servizio pubblico per i soli voli su Cagliari e Olbia. Poi, parlando dei possibili rincari estivi che potrebbero frenare l'arrivo dei turisti nell'Isola ha aggiunto: "Non possiamo mettere un tetto massimo dei prezzi sui biglietti per i non residenti - ha precisato - se ci sono biglietti da 300 euro è perché ci sono persone che li comprano. I residenti hanno necessità diverse. I nostri prezzi non giocano contro la Sardegna".