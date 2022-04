Volotea festeggia 10 anni nell'Isola, "mercato fondamentale"

"La Sardegna è diventata un mercato fondamentale per la nostra Compagnia". Così Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea all'aeroporto di Cagliari-Elmas per festeggiare i dieci anni della presenza del vettore in Sardegna. Alla conferenza stampa organizzata dalla Sogaer c'erano anche gli assessori regionali del Turismo e dei Trasporti, Gianni Chessa e Giorgio Todde. Il primo volo di collegamento tra Veneto e Sardegna della compagnia iberica risale infatti al 5 aprile del 2012 e successivamente è stata aperta la base di Cagliari. "Il mese scorso abbiamo tagliato il traguardo dei 40milioni di passeggeri complessivi della nostra Compagnia - ha precisato Munoz -, 19,7 milioni sono italiani, di cui dieci milioni sono veneti e 4,2 sono passeggeri della Sardegna". In particolare, secondo i dati diffusi oggi, Volotea per la stagione estiva garantisce 20 destinazioni da Cagliari, 20 da Olbia e 5 da Alghero, che si traducono in 2,9 milioni di posti disponibili e ben 16mila voli. Nei prossimi mesi, partiranno - come già annunciato - i voli per Hannover e Bilbao saltati lo scorso anno a causa della pandemia.

Grazie all'apertura della base a Cagliari nel 2019 e Olbia e Alghero lo scorso anno il vettore stima di aver creato 200 posti di lavoro nell'Isola. "Secondo un nostro studio effettuato nel marzo scorso la nostra compagnia nei voli in continuità ha registrato un tasso di puntualità del 97,3% - ha evidenziato Valeria Rebasti country manager Volotea per l'Italia -. Noi siamo qui per crescere insieme e far sì che i turisti vengano in Sardegna tutto l'anno". Punta sulla destagionalizzazione anche l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa: "Finalmente si riparte - ha detto - l'obiettivo di destagionalizzare, grazie ai trasporti, è una sfida che possiamo vincere".