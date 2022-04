Una fiera dei libri nell'ex mercato della frutta di Alghero

L'ex Mercato della frutta di Alghero si trasformerà per sei giornate nel tempio dei libri per bambini e ragazzi. Dal 12 aprile torna ad Alghero il festival letterario "Dall'altra parte del mare- Sezione ragazzi", organizzato da associazione Itinerandia e libreria Cyrano.

Saranno sei intense giornate dedicate alla lettura e ai libri, con appuntamenti riservati agli alunni delle scuole primarie, medie e superiori, e altri rivolti a lettori di tutte le età.

Il festival rientra nel calendario della Generalitat de Catalunya e del Comune di Alghero e si concluderà il 23 aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, più conosciuta ad Alghero e in Catalogna come la festa di San Jordi, el dia del Llibre i de la rosa. Durante le sei giornate in programma (il 12 e il 13, e poi dal 20 al 23 aprile), il festival arriverà di mattina direttamente nelle aule delle scuole coinvolte, mentre di pomeriggio si rivolgerà a lettori piccoli e grandi con una serie di incontri nell'Ex Mercato della Frutta, in via Sassari. Tantissimi gli autori che parteciperanno alla manifestazione per invogliare i piccoli lettori a immergersi nel meraviglioso mondo dei libri, che siano di narrativa, poesia o fumetti.

Tra gli ospiti, l'illustratrice, graphic-journalist e videomaker italo-tunisina Takoua Ben Mohamed, che presenterà il suo graphic novel "Il mio migliore amico è fascista". Poi Riccardo Gazzaniga, scrittore e poliziotto genovese, autore di thriller e di libri per ragazzi, che ad Alghero presenterà il romanzo di formazione "Non devi dirlo a nessuno" e ""Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo".