Ucraina: bimbi profughi in udienza dal Papa

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Una decina di profughi ucraini, tra i quali 6 bambini compresa una disabile con la nonna, sono oggi presenti all'udienza generale di Papa Francesco in Vaticano, nell'Aula Paolo VI. Sono accompagnati da Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della sezione Ucraina dell'Unione Interparlamentare, e dal console ucraino in Sardegna Anthony Grande. Nell'ultima missione "Mamma mia" al confine polacco i due sono riusciti a trasferire nell'Isola 100 profughi a bordo di due bus che si aggiungono ad un altro centinaio di persone, in massima parte minori, che erano già state salvate dalle bombe nelle settimane precedenti. (ANSA).