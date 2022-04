Sanità: da 6 ore lasciato su alcune sedie al Pronto soccorso

Una foto shock, apparsa stasera sulla pagina Facebook del sindaco di Silanus, poco più di 2mila abitanti in provincia Nuoro, Giampietro Arca, scuote le coscienze sulle condizioni della sanità al Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco del capoluogo: un ragazzo di 15 anni, residente in paese, giace sofferente e disteso da quasi sei ore su alcune sedie della sala del presidio di primo intervento, che non ha a disposizione una lettiga, né personale per poterlo visitare.

Un caso che arriva come uno schiaffo all'indomani della visita a Nuoro del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, richiamato dalle gravi carenze di personale nel nosocomio nuorese. "Il ragazzo della foto si trova nel Pronto soccorso dell'Ospedale San Francesco dalle 15 e ancora attende di essere sottoposto a visita - scrive il primo cittadino - Non è stato possibile farlo adagiare su una barella perché, secondo quanto riferito dagli operatori sanitari ai suoi genitori, non ce ne sono di disponibili. Lo stesso ragazzo, martedì scorso, era arrivato al Pronto Soccorso alle 12.45 ed è stato mandato a casa alle 3.15 del giorno successivo, dopo che i medici gli avevano diagnosticato una polmonite. Questo doveva vedere il sottosegretario Andrea Costa! - denuncia il sindaco - Naturalmente le responsabilità non sono da attribuire ai pochissimi medici che già fanno tanto, ma a un sistema sanitario che deve essere completamente ristrutturato", chiarisce il primo cittadino.