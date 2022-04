Covid: test Aou Cagliari, Omicron 2 al 65%, sorpassata la 1

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Ormai è sorpasso dell'Omicron 2 sulla Omicron 1: nel 65% dei casi di Covid la colpa della positività è della nuova variante. Scomparsa, invece, la Delta, mentre in Sardegna non c'è ancora traccia della variante inglese Xe.

È il quadro della situazione relativa ai sequenziamenti effettuati nei laboratori dell'Azienda universitario ospedaliera di Cagliari. "Si registra solo qualche caso di sottotipo di Omicron 1 - spiega all'ANSA il direttore sanitario dell'Aou Ferdinando Coghe - per il resto i casi di Covid sono legati tutti alle due varianti principali. Siamo comunque in attesa dei risultati del sequenziamento effettuato sia a Cagliari sia a Sassari dall'Istituto superiore di sanità: attendiamo gli esiti a brevissimo. Sarà questa survey a fornire un quadro completo della situazione in Sardegna".

Forza e velocità dei contagi attenuati dalle vaccinazioni: "I rarissimi casi di sintomatologia grave - spiega Coghe - anche tra i vaccinati rientrano nelle statistiche. Vaccinarsi è fondamentale, anche perché si registra una notevole differenza di resistenza al virus tra la seconda e la terza dose. Insomma, è fondamentale la terza dose per proteggersi meglio".

Molti casi, ma anche molta preoccupazione per sintomi che possono essere scambiati per Covid: "Circola anche l'influenza e anche per questo consigliamo sempre il vaccino antinfluenzale.

Primo, per proteggersi dall'influenza. Secondo per ridurre gli eventi e facilitare le diagnosi dei medici", conclude il direttore sanitario dell'Aou di Cagliari. (ANSA).