Vela: Andrea Mura di nuovo in mare alla Roma x 1

Il velista Andrea Mura torna di nuovo in mare. Il navigatore cagliaritano - due volte vincitore della Ostar e primo italiano a vincere la Route du Rhum - parteciperà sabato 9 aprile alla Roma x 1, regata in solitario sul percorso di 530 miglia Riva di Traiano-Ventotene-Riva di Traiano, a bordo dello storico e plurivittorioso Open 50' Vento di Sardegna. Mura si presenta come detentore del record di percorrenza, fissato nell'edizione 2016 sempre con Vento di Sardegna.

La regata di sabato rappresenta il primo atto di un lungo e impegnativo percorso che nel settembre 2023, un volta trovati i fondi necessari, condurrà il velista cagliaritano di nuovo in Oceano nella Global Solo Challenge, giro del mondo in solitaria non stop, senza assistenza e senza scalo. La partecipazione di Andrea Mura e Vento di Sardegna alla Roma x 1 si svolge con il supporto di Moys e della Fondazione di Sardegna, e come portacolori del Circolo Nautico Olbia.