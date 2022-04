Ucraina: altri 20 profughi in arrivo in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 APR - Hanno portato al confine tra Ucraina e Polonia, a Medyka, oltre 4 tonnellate di medicinali e viveri su 2 tir e vari van - uno arrivato da Alcamo (Palermo) dopo un viaggio di 3mila km - per poi portare in salvo una ventina di profughi. Sono i volontari della Rete Anas Soccorso, che ogni settimana stanno facendo la spola dalla Sardegna e da altre regioni italiane per portare beni di prima necessità al centro di smistamento di Leopoli e recuperare sfollati fuggiti dalle bombe.

"La carovana sta rientrando in Italia con una ventina di persone tra donne e bambini - spiega Claudio Cugusi, presidente nazionale della Protezione civile di Rete Anas - tra loro ci sono tre mamme con due bambini che hanno trovato alloggio e un lavoro in un albergo in Val di Fassa e .una ragazza con una bambina che hanno accettato l'offerta di andare a Baunei, un piccolo paese costiero di montagna dell'Ogliastra". (ANSA).