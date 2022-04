P.A: record appalti banditi e assegnati on line in Sardegna

In Sardegna crescono gli acquisti della pubblica amministrazione attraverso il Mepa: su oltre 167milioni di euro banditi, più di 83 sono stati aggiudicati dalle imprese sarde. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, strumento del Ministero dell'Economia delle Finanze, avviato e gestito da Consip, consente infatti alle P.A. registrate di consultare un catalogo elettronico, confrontare e acquistare i beni e servizi offerti anche dalle imprese sarde abilitate sul sistema.

Secondo l'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha esaminato i dati Mef-Consip del 2021, nell'Isola, sul totale di 167milioni e 837mila euro, di acquisti da parte della PA, il 50% di questi, 83 milioni e 918mila euro, è stato aggiudicato da realtà regionali attraverso la piattaforma elettronica. In Sardegna aumentano anche le imprese abilitate, che nel 2021 sono arrivate a essere 4.129 su un totale nazionale di oltre 163 mila.

Per ciò che riguarda il valore degli acquisti delle amministrazioni locali a livello provinciale, i numeri più consistenti si rilevano a Cagliari con 69milioni di euro, di cui il 60% è andato verso fornitori locali. Nel capoluogo regionale, si registrano 1.419 imprese abilitate. La seconda posizione è occupata da Sassari, con quasi 47milioni di acquisti da parte della PA, andati per il 42% verso imprese locali (848 abilitate). Ultima, sia per consistenza sia per percentuale, l'Ogliastra, solo 3,6milioni con il 41% del totale andato verso 181 fornitori locali abilitati. Nel 2021, a livello nazionale, attraverso il MEPA sono stati acquistati beni e servizi per più di 6 miliardi e 468 milioni di euro.

"Anche nel corso di quest'anno, ancora condizionato pesantemente dalla pandemia, sono stati fatti passi avanti in termini di imprese presenti sulla piattaforma e di transazioni - commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - perché questo strumento, assicurando velocità e trasparenza dei processi, garantisce la partecipazione delle piccole imprese negli appalti pubblici e, dall'altra parte, consente alla PA di avvalersi di beni e servizi di qualità locale".