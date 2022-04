Mare e ambiente, percorsi di orientamento per 500 giovani

(ANSA) - PORTO CERVO, 05 APR - Sostenibilità, tutela del mare, Blue economy. Argomenti che sempre più interessano le nuove generazioni, nella consapevolezza di quanto sia urgente la tutela del mare e con esso del nostro unico pianeta sul quale poter continuare a vivere.

Un approccio etico e consapevole che può dar seguito anche a sbocchi professionali, in particolare su un'isola come la Sardegna. Per questa ragione One Ocean Foundation - l'iniziativa italiana di rilevanza internazionale per la salvaguardia degli oceani nata da un'idea dello Yacht Club Costa Smeralda nel 2018 - ha finanziato 500 percorsi di orientamento professionale per altrettanti studenti sardi.

Questi percorsi, che si sviluppano online attraverso il confronto con esperti del settore, sono proposti da Aurora Fellows, un progetto di respiro europeo che ogni anno apre le sue porte a più di 200mila ragazzi in Europa e lungo le coste del Mediterraneo, affiancandoli nell'esplorazione ed espressione del proprio talento.

Gli interessati possono rivolgersi all'indirizzo email Application@aurorafellows.com o visitare il sito aurorafellows.com per scoprire tutte le iniziative del progetto Aurora. (ANSA).