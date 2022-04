Ita: in vendita on line biglietti per voli Sardegna

Dopo avere messo in vendita i biglietti sul circuito delle agenzie di viaggi Ita Airways ha reso disponibili anche on line, sul proprio sito internet, i ticket per i voli in continuità territoriale tra gli aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate. diverse le opportunità per viaggiare ogni giorno tra la Sardegna e la Penisola, dalla mattina sino alla sera con possibilità di rientro in giornata.

Le tariffe per i residenti nell'Isola e tutte le persone che vengono equiparate a questa categoria (giovani sino ai 21 anni, over 70, studenti universitari fino al compimento del 27/o anno di età e disabili) vanno dai 39 euro (56-72 euro con tasse e oneri ) da e per Roma ai 47 euro (da 63 a 74 euro con tasse e oneri) da e per Milano, per tratta e per persona. Per i non residenti le tariffe variano a seconda del periodo salendo, secondo le prime simulazioni, sino ad oltre 147 euro per i turisti che arrivano nella settimana di Ferragosto da Roma negli scali sardi.

Ancore nessuna novità per Volotea che ha già presentato la formale richiesta alla Regione di poter volare, sempre senza compensazioni e senza l'esclusiva per 12 mesi come fatto da Ita, ma solo sulle rotte dal capoluogo sardo e da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate.