Enel: 2700 km di elettrodotti controllati dall'elicottero

Da terra e anche dal cielo: sono in corso i controlli incrociati di E-Distribuzione per garantire un servizio elettrico di qualità, efficiente e continuo in tutta la Sardegna. La società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha infatti avviato un check-up aereo sulle linee elettriche di media tensione nelle province sarde con un elicottero specializzato.

E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di 2.700 km di elettrodotti aerei di media tensione e di centinaia di sezionatori aerei di manovra. La verifica con elicottero, effettuata con tecnologie di ultima generazione, consiste nell'ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche.

I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa fotografica dello stato degli impianti. Durante queste ispezioni viene posta particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo. Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza disagio per la clientela.

"Le ispezioni aeree - spiega Claudio Curti, responsabile esercizio e manutenzione dell'area operativa Sardegna - rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante, ed è un'attività fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli, di aumentarne l'accuratezza e di evitare interruzioni del servizio. Grazie a questi monitoraggi, garantiremo a cittadini e imprese del territorio una rete elettrica affidabile e resiliente".

A valle delle ispezioni eliportate, che dureranno fino al 31 maggio, si provvederà alla creazione del modello digitale 3D della rete aerea, che consentirà ogni tipo di elaborazione senza necessità di recarsi sul posto ma di valutare, studiare ed elaborare soluzioni direttamente da remoto e solo in ultima analisi si interverrà sul campo in virtù delle esigenze di intervento rilevate nel corso delle ispezioni eliportate.