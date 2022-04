Auto fuoristrada sulla provinciale, ferite 2 donne e 2 bimbi

Due donne e due bambini di 7 e due anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 9 non troppo distante da Ussana. Tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Sestu a Ussana.

Le due mamme con i bambini viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause non ancora accertate, è finita fuori strada, ribaltandosi. Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

I pompieri hanno liberato le persone rimaste intrappolate a bordo dell'auto e le hanno affidate alle cure dei medici del 118. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.