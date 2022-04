Triathlon a Molentargius e al Poetto, oltre 100 gli iscritti

Sport, natura, parco e mare per il "Tries X", gara di triathlon cross sprint a Molentargius.

Corsa, bici e nuoto per una gara in programma il 10 aprile a Cagliari. Circa centoventi gli iscritti con i migliori specialisti sardi e qualche atleta proveniente dal resto d'Italia e dall'estero. Tra i partecipanti anche il campione italiano under 23 Federico Spinazzè. Tra le donne anche la sarda Elisabetta Curridori. Arrivano dal Belgio invece Jim Thijs e Hervè Dion.

È la prima volta che l'area verde tra Cagliari, Quartu e Quartucciu ospita una manifestazione di questo tipo. "Sport e turismo abbinamento importante- ha detto il presidente del parco Stefano Secci- la nostra sfida è quella di fare di quest'evento un appuntamento stabile nel tempo". La Sardegna - hanno spiegato gli organizzatori - sta diventando punto di riferimento per il triathlon cross. E si sta lavorando per far diventare internazionale l'appuntamento in programma domenica. Il montepremi è di 4000 euro.

Ci sono anche i bambini: per loro sarà duathlon (niente mare e bracciate) con partenza alle 9. Circa cinquanta gli iscritti.

Per i "grandi" via previsto alle 11 per la prima tranche di nuoto davanti all'ospedale Marino al Poetto. Una sfida in acqua di 750 metri con ritorno al canale dell'idrovora per salire in sella alle mountain bike. Da lì inizierà un percorso di 12 chilometri all'interno del parco. E si cercherà di guadagnare il maggiore vantaggio possibile sugli avversari in vista della volata finale di cinque chilometri, di corsa in un rettilineo con vista sulla Sella del Diavolo.