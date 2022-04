Pnrr:Regione-Governo scommettono su telescopio spaziale Lula

Il telescopio spaziale di Lula, dedicato allo studio e misurazione delle onde gravitazionali, è considerato dal Governo un investimento scientifico sulla ricerca prioritario per la Sardegna. E potrebbe essere, Europa permettendo, il fiore all'occhiello delle novità destinate all'Isola nel quadro del Pnrr. È quanto ribadito nelle fasi iniziali del congresso promosso questo pomeriggio a Cagliari dall'associazione degli ex consiglieri regionali.

Dopo i saluti del presidente Eliseo Secci, gli interventi del vicepresidente del Consiglio Piero Comandini e dell'assessore dei Lavori pubblici Aldo Salaris, i lavori sono stati aperti da Antonio Nicita, professore ordinario di Politica Economica dell'Università Lumsa di Roma e consulente dell'Unione Europea per il Pnrr. E' stato lui a ricordare che entro il 2022 e il 2023 le "missioni" devono essere partite. E che l'Europa dovrá effettuare un primo giro di valutazioni entro la fine di quest'anno. Quanto a un eventuale slittamento dei tempi, "si dovrà pronunciare la Commissione europea", ha chiarito.

Da parte sua, l'assessore Salaris ha ribadito come il Piano sia una grande occasione per la Sardegna. "La Regione c'è e non intendiamo perdere un solo centesimo - ha assicurato - Stiamo lavorando con impegno perché siamo di fronte a una opportunità storica. Ma - ha spiegato rivolgendosi alla viceministra del Mise Alessandra Todde - occorre che il Governo, anche alla luce delle emergenze in corso, riveda i tempi per la realizzazione dei progetti".