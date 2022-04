Pescatori frodo fermati da Forestale con 4mila ricci di mare

(ANSA) - TRINITÀ D'AGULTU, 04 APR - Tre pescatori di frodo sono stati sorpresi e multati dal Corpo forestale della Stazione di Trinità d'Agultu per avere prelevato 4 mila ricci di mare, che sono stati sequestrati e riversati in mare. I militari da diversi giorni erano sulle tracce dei pescatori abusivi che stanno depredando il mare lungo le coste di Trinità. La scorsa settimana sono riusciti a intercettare tre di loro che alla vista dei Forestali hanno inutilmente cercato di nascondersi tra la macchia mediterranea di liberarsi del pescato.

Fermati e identificati dai militari, è stata loro sequestrata anche l'attrezzatura da sub usata per la pesca di frodo (bombole, coppi e ganci di raccolta) e un vasetto di polpa di ricci già confezionato e pronto alla vendita. I tre sono stati sanzionati ciascuno con una multa di 1.000 euro per l'infrazione al divieto di pesca sportiva del riccio di mare. (ANSA).