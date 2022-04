Nuovo apparato controllo per gestire treni Cagliari-Decimo

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Nuovi sistemi tecnologici per la circolazione ferroviaria sulla linea Cagliari - Decimomannu. È, infatti, entrato in funzione il nuovo apparato centrale computerizzato multistazione (ACC-M) di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), il primo sull'isola, che permette di gestire le stazioni di Cagliari, Elmas e Decimomannu dalla sala operativa di Cagliari inaugurata pochi mesi fa.

L'investimento complessivo è di circa 14 milioni di euro.

Si tratta di una tecnologia di ultima generazione che contribuirà a migliorare ulteriormente la regolarità della circolazione ferroviaria e l'affidabilità dell'infrastruttura grazie a evoluti sistemi informatici di diagnostica.

Completano il quadro degli interventi il rinnovo del Sistema di Controllo Marcia Treni (SCMT), un nuovo sistema di distanziamento, l'aggiornamento dei sistemi automatici per le informazioni al pubblico e l'estensione del Sistema Comando Traffico Centralizzato (CTC) del nodo di Cagliari.

Il nuovo apparato, realizzato in modalità internalizzata, quindi interamente progettato e costruito da Rete Ferroviaria Italiana, è entrato in servizio dopo circa due anni di lavoro e grazie all'intervento di oltre 140 tecnici di RFI.

Questo nuovo apparato rappresenta un nuovo tassello che si aggiunge al programma di potenziamento tecnologico in corso su tutta la rete ferroviaria nazionale. (ANSA).