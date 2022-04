Covid:giù casi Sardegna ma 1/a in Italia per intensive (12%)

Nuovo calo dei contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove però si registrano altri 4 morti. I nuovi casi accertati sono 760 (-304), di cui 622 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.428 tamponi per un tasso di positività che balza al 22,1% contro il 12,5% dell'ultimo rilevamento.

Cresce la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (+1), quelli in area medica 328 (+4). I dati aggiornati di Agenas vedono la Sardegna ancora prima in Italia per l'occupazione nelle intensive, che salgono al 12%, stabile invece nei reparti non critici, con una percentuale del 20%. In calo i casi di isolamento domiciliare per un totale di 30.519 (-141).

I decessi: tre uomini di 68, 74 e 81 anni residenti nella Città metropolitana di Cagliari e un uomo di 79 della provincia del sud Sardegna.