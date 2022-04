Calcio: Cagliari, batosta che fa male a morale e classifica

Una batosta che incide su classifica e morale. E ora la strada della salvezza è in salita: il prossimo avversario si chiama Juventus e il Cagliari, dopo l'uno a cinque con l'Udinese è a pezzi. La squadra di Mazzarri perde da quattro partite di fila: la sconfitta con la Lazio ha improvvisamente spento la luce riaccesa con l'avvio del girone di andata. Il Cagliari segna poco (un gol nelle ultime quattro gare) e, per numero di gol presi, è la seconda in serie A dietro la Salernitana. Ieri i rossoblu hanno mostrato tutte le loro difficoltà, di gioco e di carattere. La svolta è stata per paradosso proprio il gol dell'illusorio vantaggio di Joao Pedro.

Da quel momento il Cagliari è scomparso dal campo, convinto di potercela cavare stando indietro ad aspettare. Senza considerare che ancora mancava un'ora alla fine della partita. Non c'è voluto molto per la squadra di Cioffi. Anche perché la difesa (a oltranza) era tutt'altro che attenta o concentrata: nella rete del pari colpiscono la palla in area solo i bianconeri con Cragno che può fare due miracoli, ma non il terzo. Il resto è venuto da sè. Ed è stato un disastro.

Impossibile analizzare un risultato così, ha detto Mazzarri a fine gara. Ma una cosa è certa: da quattro gare a questa parte sembra che il Cagliari non riesca a "coprire" bene il campo come prima. Potrebbe essere un calo fisico legato alla rincorsa del girone di ritorno. Ma sembra anche una questione caratteriale: lo zero a tre con la Lazio ha fatto perdere tutte le certezze come poi ha dimostrato l'incredibile prova della settimana successiva con lo Spezia. Il problema è proprio la reattività della squadra negli scontri diretti. E la squadra di Mazzarri ne deve giocare tre su sette, per giunta tutti in trasferta.

Il calendario non è facile: oltre la Juventus il Cagliari deve affrontare anche l'Inter. I rossoblù saranno costretti a vincere soprattutto le partite in casa con Sassuolo e Verona, due squadre che giocano bene, ma che poco hanno da chiedere alla classifica. Mazzarri per sabato dovrebbe avere a disposizione di nuovo Marin e Pavoletti, ma si attende ancora l'esito negativo dei tamponi. E non avrà in mezzo al campo Grassi (squalifica in arrivo) , l'unico regista di ruolo nella rosa. C'è Rog (che non è un playmaker), ma confidare su giocatore rientrato solo ieri dopo un anno e tre mesi di assenza, sarebbe un azzardo.