Bo&C., blend Bovale-Monica per l'ultimo rosso di Mora&Meno

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Le caratteristiche note selvatiche del Bovale mitigate da quelle più "mansuete" del Monica per dar vita a un prodotto che abbia carattere e morbidezza. Uve capaci di lasciare la propria firma nel blend del rosso Bo&Co., ultimo nato della cantina Mora&Memo, l'azienda sulle colline di Serdiana, zona storicamente vocata alla viticoltura, a pochi chilometri da Cagliari. A guidarla è Elisabetta Pala, fondatrice, nonchè presidente della delegazione sarda delle Donne del Vino e tra le più giovani produttrici dell'Isola.

Bo&Co. colpisce allo sguardo col suo colore intenso ed è capace di sorprendere con i sentori di piccoli frutti rossi e note speziate. Un vino dai tannini elegantemente presenti, merito anche dell'affinamento in legno di 4 mesi, dotato di struttura ma capace di piacevole bevibilità. È fatto con uve raccolte in diverse vendemmie, la cui macerazione avviene sulle bucce con innesto di lieviti selezionati per circa 10 giorni a temperatura controllata.

"Volevo un vino per raccontare come spesso gli opposti si attraggono e completano - spiega Elisabetta Pala - creando qualcosa di inaspettato e meraviglioso. Bo&Co. è nato per esprimere il carattere della mia terra, ruvida e dolce allo stesso tempo".

La produzione è limitata, cinquemila bottiglie, ciascuna custodita in un'originale bordolese cubana con tappo in vetro.

Sull'etichetta tornano le bandidas create da Katia Marcias.

(ANSA).