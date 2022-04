Basket: Dinamo da sogno contro Milano, vittoria e 4/o posto

Battere la stratosferica Olimpia Milano all'ultimo respiro, prendersi il 4/o posto in classifica e ritrovare l'affetto totale della tifoseria raccolta nel PalaSerradimigni finalmente al 100% della capienza dopo due anni di pandemia. È la serata perfetta vissuta dalla Dinamo Sassari che ha conquistato una meritata vittoria contro le scarpette rosse di coach Ettore Messina e del suo assistente, Gianmarco Pozzecco, fino allo scorso alla guida della squadra biancoblu e ieri osannato dal pubblico di casa, che gli ha dedicato una standing ovation di 5 minuti.

La partita però è stata tutt'altro che nostalgica: la Dinamo di coach Bucchi ha giocato un primo tempo stellare chiuso con 13 punti di vantaggio sul 56-43, grazie a un David Logan praticamente infallibile (19 punti con 6/8 da 3) e a un Miro Bilan entrato definitivamente negli ingranaggi della squadra (13 punti e 5 rimbalzi). Nel terzo quarto Milano ritrova sé stessa e con un parziale di 19-30 riapre la partita. L'ultima frazione di gioco si gioca punto a punto ed è il guizzo finale di Gerald Robinson (12 punti e 6 assist) a 1" dalla sirena a regalare alla Dinamo la meritata vittoria per 92-90, con Logan top scorer (25 punti) seguito da Bilan (21 punti e 8 rimbalzi).

"Sono felicissimo per questo pubblico, per il 100%, per aver visto la gente che ci spingeva in questa partita, è stato straordinario e li ringrazio tantissimo, hanno fatto la differenza", è stato il commento a fine gara di un soddisfatto Piero Bucchi".